Lefkoşa toza dumana boğuldu

Selimiye Meydanı’ndan startı verilen Lefkoşa Rallisi’nde, arabalar Lefkoşa’yı toza dumana boğarken, ilk günü Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi birinci tamamladı

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan Lefkoşa Rallisi’nin startı Selimiye Meydanı’ndan verildi. Ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçtiler. İlk günü Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi birinci tamamladı.

İlk gün ikincilik, Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu’nun olurken, Mehmet Çocuk – Ahmet Akbıçak ve Cahit Yetkili – Harun Çakır aynı dereceyi yaparak günü üçüncü tamamladılar. Ekipler, bugün ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacaklar.

Rallinin bugünkü zaman tablosu şöyle: “Fota 1 – 10:18, Fota 2 – 11:06, Yılmazköy 1 – 13:09,

Yılmazköy 2 – 14: 57, Alayköy 1 – 16:20, Alayköy 2 17: 03, Finish Selimiye Cami, 18:30”