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Lefkoşa toza dumana boğuldu

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Selimiye Meydanı’ndan startı verilen Lefkoşa Rallisi’nde, arabalar Lefkoşa’yı toza dumana boğarken, ilk günü Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi birinci tamamladı

Lefkoşa toza dumana boğuldu
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2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan Lefkoşa Rallisi’nin startı Selimiye Meydanı’ndan verildi. Ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçtiler. İlk günü Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi birinci tamamladı.

İlk gün ikincilik, Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu’nun olurken, Mehmet Çocuk – Ahmet Akbıçak ve Cahit Yetkili – Harun Çakır aynı dereceyi yaparak günü üçüncü tamamladılar. Ekipler, bugün ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacaklar.

Rallinin bugünkü zaman tablosu şöyle: “Fota 1 – 10:18, Fota 2 – 11:06, Yılmazköy 1 – 13:09,
Yılmazköy 2 – 14: 57, Alayköy 1 – 16:20, Alayköy 2 17: 03, Finish Selimiye Cami, 18:30”

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