Lefkoşa Rallisi’nin zaman tablosu açıklandı

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. 1 Eylül Cumartesi günü Selimiye Meydanı’ndan verilecek start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçecekler.
Ekipler, 2 Eylül Pazar günü ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacak. Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacak.
Zaman Tablosu şöyle:
1 Eylül Cumartesi
Start Selimiye Camii 17.30
Lefkoşa SSS 18.00
2 Eylül Pazar
Fota 1 10.18
Fota 2 11.06
Yılmazköy 1 13.09
Yılmazköy 2 14.57
Alayköy 1 16.20
Alayköy 17.03
Finish Podyum Selimiye Cami 18.30
MACİLA RALLY TEAM ÖNDE
2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı öncesinde Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi lider durumda bulunurken, onları Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ikinci ve Fikri Macila-Ahmet Akbıçak ekibi ise üçüncü olarak takip ediyor.
2018 Takımlar Şampiyonası’nda ise Macila Rally Team 6 puan farkla Nethouse Rally Team’in önünde lider durumda bulunuyor.