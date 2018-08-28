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Lefkoşa Rallisi’nin zaman tablosu açıklandı

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Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener lider durumda bulunduğu Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan Lefkoşa Rallisi’nin zaman tablosu açıklandı

Lefkoşa Rallisi’nin zaman tablosu açıklandı
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2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. 1 Eylül Cumartesi günü Selimiye Meydanı’ndan verilecek start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçecekler.

Ekipler, 2 Eylül Pazar günü ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacak. Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacak.

Zaman Tablosu şöyle:

1 Eylül Cumartesi 

Start Selimiye Camii 17.30

Lefkoşa SSS 18.00

2 Eylül Pazar

Fota 1 10.18

Fota 2 11.06

Yılmazköy 1 13.09

Yılmazköy 2 14.57

Alayköy 1 16.20

Alayköy 17.03

Finish Podyum Selimiye Cami 18.30
MACİLA RALLY TEAM ÖNDE

2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı öncesinde Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi lider durumda bulunurken, onları Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ikinci ve Fikri Macila-Ahmet Akbıçak ekibi ise üçüncü olarak takip ediyor.  

2018 Takımlar Şampiyonası’nda ise Macila Rally Team 6 puan farkla Nethouse Rally Team’in önünde lider durumda bulunuyor.

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