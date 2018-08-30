Lefkoşa Rallisi'nde 18 rallici yarışacak

Lefkoşa Rallisi'nde Cevdet Alptürk, Fikri Macila, Halil Mulla, Sadık Bilgimer gibi iddialı isimlerin yanı sıra Hamitköylü ralliciler Mehmet Karaoğlan, Mehmet Çocuk ve Oktay Çocuk'un da aralarında yer aldığı 18 rallici start alacak. Hamitköylü ralliciler arasında büyük çekişme yaşanacak

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

1 Eylül Cumartesi günü Selimiye Meydanı’ndan verilecek start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçecekler. Ekipler, 2 Eylül Pazar günü ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacaklar. 18 arabanın start alacağı Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacak.

Cevdet Alptürk, Fikri Macila, Halil Mulla, Sadık Bilgimer gibi iddialı isimlerin yanı sıra 3 Hamitköylü rallici Mehmet Karaoğlan, Mehmet Çocuk ve Oktay Çocuk gibi ralliciler de Lefkoşa Rallisi'nde start alacaklar.

Rallinin zaman tablosu şöyle:

1 Eylül Cumartesi

Start Selimiye Camii 17.30

Lefkoşa SSS 18.00

2 Eylül Pazar

Fota 1 10.18

Fota 2 11.06

Yılmazköy 1 13.09

Yılmazköy 2 14.57

Alayköy 1 16.20

Alayköy 17.03

Finish Podyum Selimiye Cami 18.30