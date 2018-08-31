Lefkoşa'da ralli günü

Lefkoşa Rallisi’nde bugün Selimiye Meydanı’ndan start alacak ekipler Dereboyu Caddesi sonunda bulunan Friends Cafe yolu üzerinde bulunan toprak – asfalt karışık, 2 donut’ı bulunan Lefkoşa SSS etabını geçecekler

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bugün Selimiye Meydanı’ndan verilecek start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçecekler. Ekipler, 2 Eylül Pazar günü ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacaklar. 18 arabanın start alacağı Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacak.

Selimiye Meydanı’ndan start alacak olan rallide ekipler saat 18:00’de Dereboyu Caddesi sonunda bulunan Friends Cafe yolu üzerinde bulunan toprak asfalt karışık ve 2 donut’ı bulunan Lefkoşa SSS etabını geçecekler. 2 Eylül Pazar günü ise sırasıyla ikişer kez İmparator Night Club yanından başlayacak olan ve ilk 4 km’si aynı olacak olan Fota, Yılmazköy etaplarını ve sonra ise finishe yakın çok güzel bir zıplama noktası bulunan Alayköy etablarını geçecekler.

Rallinin zaman tablosu şöyle:

1 Eylül Cumartesi

Start Selimiye Camii 17.30

Lefkoşa SSS 18.00

2 Eylül Pazar

Fota 1 10.18

Fota 2 11.06

Yılmazköy 1 13.09

Yılmazköy 2 14.57

Alayköy 1 16.20

Alayköy 17.03

Finish Podyum Selimiye Cami 18.30