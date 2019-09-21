Lefkoşa'da nostaljik gün

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, sezonun dokuzuncu faaliyeti olan “Segafredo Zanetti Klasik Otomobil Rallisi”ni gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği(KTKOD), sezonun dokuzuncu faaliyeti olan “ Segafredo Zanetti Klasik Otomobil Rallisi”ni gerçekleştirilecek.

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasında oldukça önemi olan sezonun dördüncü yarışı bugün gerçekleşecek.

Segafredo Klasik Otomobil Rallisine katılacak olan ekiplerin haritada belirtilmiş start noktasına gelmeleri gerekmektedir. Start noktası Segafredo Restorant arkasında bulunan Toros Center ve Tomris Mahirel Doğum Kliniği önüdür. Burada bulunan park alanlarına araçların park edilmesi ve Segafredo Restaurantta kayıtların tamamlanarak start saatinin beklenmesi gerekiyor. Saat 15:00'te kayıtlar başlayacak ve saat 16:00'da ilk araç start alacak.

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na 2.25 katsayıyla puan verecek olan ralli, Ekim ayındaki son yarış olan iki günlük büyük final rallisi öncesinde, şampiyonada önemli bir konumda bulunuyor.