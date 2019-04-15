Lastik kokuları, Akıncılar yolundan yükseldi

“14. Short Shift Drag 400” yarışları müthiş bir adrenalinle gerçekleştirildi. Lastik kokularının etrafa yayıldığı yarışta Hasan Kavutoğlu günün en hızlı ismi oldu

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu himayelerinde, Değirmenlik Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “14. Short Shift Drag 400” yarışları muhteşem bir atmosferde gerçekleşti.

Yarışta, birbirinden güçlü arabalar, hız tutkunu sürücüleriyle pistte buluştu. KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın da katılımıyla, uluslararası düzeyde gerçekleşen “14. Short Shift Drag 400” yarışında adrenalin üst seviyeye yükselirken, tribünleri dolduran izleyiciler eşsiz bir yarışma izleme fırsatı buldular.

Toplamda 61 arabanın, 6 kategoride katıldığı yarışın sonucunda 43 numaralı aracıyla Hasan Kavutoğlu günün en iyi süresini 10.408 salise ile bitirerek günün en hızlı ismi oldu.

Afrodizyak Organizasyonu direktörü Umut Madenoğlu ile yarış direktörü İsmet Tufan’ın gerçekleştirdiği yarışı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı Hasan Karaokçu ve Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler de yarışı izledi.

Drag yarışında, kategorilere göre birinciler şöyle: “Özkan Çalışkanlar, Cemal Kanioğlu, Nihat Bürüncük, Andreas Polidorio, Konstantinos Mous, Hasan Kavutoğlu”