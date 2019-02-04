KYOFF’ta Cumalıgil dönemi

Takım olarak yola çıkan ve yapılan çalışmaların ardından dernek olan Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF), üçüncü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
2016 yılında dernek olarak tescillenen ve ilk genel kurulunu yapan KYOFF, Musa Ersoy ve Hakan Denizalp’in ardından üçüncü başkanını Zühtü Cumalıgil olarak seçti. Genel kurulda 2018 sezonu faaliyet raporu ve mali rapor okunup aklandıktan sonra tek aday olarak başvuran Zühtü Cumalıgil üyelerin onayına sunuldu. Oy birliği ile başkanlığa seçilen Cumalıgil yönetim kurulu üyelerini de açıkladı. Yönetim kurulunda şunlar yer alıyor:
Yönetim Kurulu
Zühtü Cumalıgil Başkan
Ramadan Uzun Asbaşkan
Soyer Arseven Sayman
Hakan Sezerli Sekreter
Ahmet Baştaş Faal Üye
Cem Aytaç Faal Üye
Niyazi Bedel Faal Üye
Levent Sönmez Yedek Üye
Görkem Eren Yedek Üye
Disiplin Kurulu
Av. Harun Güryel
Av.Buğra Akter
Av.Gülboy Güryel
Denetleme Kurulu
Mahmut Kısacık
Rıfat Tuğsal
Halim Kahveciler