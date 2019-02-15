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KYOFF Offroad Sprint şampiyonası başlıyor

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2019 sezonunda 3 ayaktan oluşacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası ilk yarışı 23 Şubat Cumartesi günü Alayköy Akdağ bölgesinde yapılıyor

KYOFF Offroad Sprint şampiyonası başlıyor
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Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde organize etmeyi planladığı KYOFF Ralli-Raid ve KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonalarının ilk organizasyonu olan Ralli Sprint Şampiyonası ilk ayağı 23 Şubat Cumartesi günü Alayköy-Karadağ bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi tek etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak yarış, Gönyeli Spor Kulübünden saat 11.00’de verilecek start ile başlayacak. 2019 sezonunda Kyrenia Offroad Derneği organizatörlüğünde ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübünün sportif direktörlüğünde yapılacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonasının ilk ayak yarışı Zet Karting Tesisleri civarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun kuzey bölgesinde belirlenen özel etap güzergâhının 3 kez geçilmesi ile gerçekleştirilecek. Seyirciler yarışı Akdağ etabında saat 11.30’dan saat 15.30’a kadar izleme şansı yakalayacaklar. Yarışın servis alanı da Gönyeli Spor Kulübüne kurulacak.

Yarışın finişi ise ayni gün saat 16.00 civarında yine Gönyeli Spor Kulübünde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 20 arazi aracının ve 6 UTV’nin katılım göstermesi beklenen yarış 2019 sezonu için KKOK ve KYOFF’un gerçekleştireceği ilk organizasyon olacak.

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