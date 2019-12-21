KYOFF Ödül Gecesi yapılacak

Tamamlanan 2019 sezonunun ardından KyreniaOffroad Derneği (KYOFF), Offroad Ralli-Raid ve Offroad Ralli Sprint şampiyonalarında dereceye girenlere kupalarının verileceği ödül gecesini gerçekleştiriyor

2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, KyreniaOffroad Derneği’nin organize ettiği 2 şampiyonanın ödülleri veriliyor. Bu akşam saat 19.30’da başlayacak olan balo, Girne’de bulunan LordPalaceHotel’de yapılacak.

Ödül alacak olanların ve üyelerin yanı sıra dileyen herkesin bilet alarak katılabileceği gecede; Offroad Ralli-Raid Şampiyonası, ralli şampiyonları Musa Ersoy-RamadanKıral ikilisi, raid pilotlar şampiyonu Mustafa Fırat Gümüş, raidco-pilotlar şampiyonu Yakup Yücel, Macera şampiyonları Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi, takımlarda ve sınıflarda dereceye girenler kupalarını alacak.

Ayrıca bu sezon KYOFF çatısı altında 3 yarışlık şampiyona şeklinde yapılan Offroad Ralli-Sprint Şampiyonası, otomobil genel klasman şampiyonları Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi, SSV Şampiyonları Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ile takımlar ve sınıflarda dereceye girenler kupalarını alacaklar.