banner255
banner69
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
11 0
Sisli hava korkuttu
Sisli hava korkuttu
25 0
 
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
30 0
GAÜ ve DAÜ finalde
GAÜ ve DAÜ finalde
144 0
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
66 0
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
473 0
41 0
banner355

KYOFF Ödül Gecesi yapılacak

banner27

Tamamlanan 2019 sezonunun ardından KyreniaOffroad Derneği (KYOFF), Offroad Ralli-Raid ve Offroad Ralli Sprint şampiyonalarında dereceye girenlere kupalarının verileceği ödül gecesini gerçekleştiriyor

KYOFF Ödül Gecesi yapılacak

2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, KyreniaOffroad Derneği’nin organize ettiği 2 şampiyonanın ödülleri veriliyor. Bu akşam saat 19.30’da başlayacak olan balo, Girne’de bulunan LordPalaceHotel’de yapılacak.

Ödül alacak olanların ve üyelerin yanı sıra dileyen herkesin bilet alarak katılabileceği gecede; Offroad Ralli-Raid Şampiyonası, ralli şampiyonları Musa Ersoy-RamadanKıral ikilisi, raid pilotlar şampiyonu Mustafa Fırat Gümüş, raidco-pilotlar şampiyonu Yakup Yücel, Macera şampiyonları Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi, takımlarda ve sınıflarda dereceye girenler kupalarını alacak.

Ayrıca bu sezon KYOFF çatısı altında 3 yarışlık şampiyona şeklinde yapılan Offroad Ralli-Sprint Şampiyonası, otomobil genel klasman şampiyonları Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi, SSV Şampiyonları Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ile takımlar ve sınıflarda dereceye girenler kupalarını alacaklar.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.