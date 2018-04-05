KYOFF, “Attack” yapacak

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği 2018 KYOFF Offroad Şampiyonası 6-7 Nisan tarihleri arasında yapılacak “Çangar Motors Ford Cyprus Offroad Attack Yarışı” ile başlıyor

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği, Çangar Motors’un sponsorluğunda ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Sistem Co., Sermet Benli Sigorta Acenteliği, Capital Radyo ve Telsim’in de desteği ile 2018 KYOFF Offroad Şampiyonası 6-7 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak yarış ile başlıyor.

Cross-Country tarzı uzun ve zorlu offroad yarışları organize eden dernek, bu sene Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yanı sıra Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ve Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği ile de işbirliği içerisinde 4x4 arazi araçlarına ilaveten klasik arazi araçlarına ve Motosiklet, ATV, UTV araçlarına da sınıf açıp renkli organizasyon hedefliyor.

Dün yapılan basın toplantısında yarışın bilgileri paylaşıldı. Toplantıda Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Hakan Denizalp, Çangar Motors direktörlerinden Güneş Seren, organizasyon komitesi üyesi Ramadan Uzun ve yarışın komiseri İrfan Topcu hazır bulundu.

Büyük bir ivmeyle her geçen yıl daha güzel işlere imza attıklarını söyleyen Hakan Denizalp; sponsorlara, destekçilere ve basına yanlarında oldukları için teşekkür etti. Uzun zamandır derneğin organizasyonlarını yakından takip ettiklerini ve başarılı işlere imza attıklarını gördüğünü aktaran Güneş Seren, bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ve önümüzdeki yıllarda da sponsorluklarını devam edeceğini söyledi. Ramadan Uzun ile İrfan Topcu ise yarışlar ilgili bilgiler verdi.

Kapalı Etaplar Alagadi ve Pine Valley’de olacak

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarış yarın Çangar Motors Lefkoşa önünden saat 17.00’de verilecek seremonik start ile başlayacak. Ekipler 7 Nisan Cumartesi günü saat 07.30’dan itibaren format gereği güzergahı daha önceden açıklanmayan iki açık, iki de kapalı etap geçip akşam üzeri yine Çangar Motors önünde finiş görecekler. Yarışı takip etmek isteyen seyirciler için kapalı etapların bulunduğu bölge açıklanırken formatı bozmamak için fazla detay verilmedi. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre yarışmacılar 14.00-15.00 saatleri arasında Alagadi Offroad parkurunda hazırlanan 8.5 kilometrelik Fiesta etabını ve 16.00-17.00 saatleri arasında Pine Valley civarında hazırlanan 9.3 kilometrelik Kuga etabında mücadele edecekler.

Macera severlere fırsat

Bu sene Ralli ve Raid kategorilerinin yanı sıra Macera kategorisi de ilave edildi. Ralli kategorisi araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrılacak. Raid kategorisi ise profesyonel sınıfının yanı sıra klasik kayıtlı 4×4 araçlara açık olacak yeni bir sınıf ile renklenecek. Macera kategorisinde ise 4 sınıf olacak. Raid kategorisine benzeyen fakat gidilecek güzergahın IOS ve Android uyumlu navigasyon şeklinde verileceği sınıfta Motosiklet, ATV, UTV ve 4×4 Semi-Pro yarışmacılar mücadele edecek.

Kategori ve Sınıflar;

Ralli

Sınıf-T1 4×4 1999cc altı araçlar

Sınıf-T2 4×4 2000cc-2999cc araçlar

Sınıf-T3 4×4 3000cc-3999cc araçlar

Sınıf-T4 4×4 400cc üzeri araçlar

Raid

Sınıf-R1 4×4 Pro Raid

Sınıf-R2 4×4 Klasik Kayıtlı Araçlar

Macera

Sınıf-A1 Motorsiklet

Sınıf-A2 ATV

Sınıf-A3 UTV

Sınıf-A4 4×4 Semi-Pro