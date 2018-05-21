Türkiye Ralli Şampiyonası’na da puan verecek olan ve 1 Haziran’da başlayacak Gülgün SÜT Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne geri sayım sürerken, rallinin kayıtları bu akşam kapandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen ve Türkiye Ralli Şampiyonası’na da puan verecek Gülgün SÜT Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne geri sayım sürüyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yarış takvimine Akdeniz Rallisi olarak giren Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin kayıtları bu akşam saat 18.00’de kapandı. Kayıtlar, bugün saat 18.00’de açıklanacak. Bu arada Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde seyircilerimizin yarışı izleyebileceği noktalar açıklandı. 1-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Gülgün SÜT Kuzey Kıbrıs Rallisi heyecanı başlıyor. 1 Haziran Cuma günü Girne'de start alacak olan Gülgün SÜT Kuzey Kıbrıs Rallisi, Girne, Esentepe, Lefkoşa ve Mesarya’daki etaplarda gerçekleştirilecek. Türkiye’den 30’a yakın ekibin katılmasının beklendiği yarışta, 2017 Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova – Vedat Bostancı ikilisinin yanı sıra Avrupa Ralli Şampiyonu Yağız Avcı da Kuzey Kıbrıs Rallisi'nde start alacak.