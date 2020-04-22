Kuzey Kıbrıs "E" şampiyonunu arıyor!

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde bulunan rally tutkunlarına “Kuzey Kıbrıs Evden Yarışıyor” sloganı ile Kuzey Kıbrıs E-Ralli Şampiyonası organizasyonunu duyurdu.

Yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs E-Ralli Şampiyonası (KKERŞ) Ps4,Xbox oyun konsollarının yanı sıra PC den de oynanabilecek.12 Yarıştan oluşacak olan e-şampiyona da ihtiyacınız olan tek şey “Dirt Rally 2.0” isimli oyuna sahip olmak ve kktok.org/e-rally adresindeki kurallar kitabını okuyup 24 Nisan 2020 saat 23:00’a kadar kayıt formlarını doldurmak.

Yapılacak organizasyonun sonunda ise dereceye giren yarışmacılara Kupa ve Sürpriz Hediyeler verilecek.

Sen de evde kalıp sağlıkla yarışabilir detaylı bilgi için https://kktok.org/e-rally adresini ziyaret edebilirsin