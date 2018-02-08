KTKOD’un yeni başkanı Aliusta

KTKOD Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirirken, başkanlığa tek aday olarak katılan Burçin Aliusta, derneğin yeni başkanı oldu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirirken, başkanlığa tek aday olarak katılan Burçin Aliusta, derneğin yeni başkanı oldu. Kurulda ayrıca faaliyet ve mali rapor da okunarak, üyelerin onayını aldı.

Derneğin yeni başkanı Burçin Aliusta, sekiz yıllık dernek tecrübesine sahip olduğunu ve bu süreçte yeni çalışma arkadaşları ile bilgi ve tecrübelerini pekiştirerek, Kıbrıs Türk Klasik severliğine daha iyi hizmet edeceklerini belirtti.

Önümüzdeki iki yıllık dönemde sadece "faaliyet yap bitir" dönemi olmayacağını, tüm yönetim kadrosu ile birlikte çok yoğun bir çalışma dönemi gerçekleştireceklerini belirtti. Bu süreçte tüm üyelerden ve klasikseverlerden destek ve katkı beklediğini belirten Aliusta, daha kurumsal ve daha organize çalışma ortamları yaratacaklarını vurguladı.

Yönetim Kurulu: Ali Köroğlu, İnanç Babaliki, Olgun Bıçak, İsmet Tufan, Murat Osmanoğlu, Fatma Arca, Talmaç Başkaya (Yedek Üye), Tolga Tekin (Yedek üye)

Onur Kurulu: Osman Çakal (Başkan), Murat Muslu, Hüseyin Eylenceli, Coşkun Gürel (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu: Mine Babaliki (Başkan), Bülent Evsal, İsmihan Yorgancı, Derya Aliusta (Yedek üye)