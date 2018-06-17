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KTKOD yönetimi, bayram yemeğinde buluştu

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KTKOD yönetimi, bayram yemeğinde buluştu
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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği(KTKOD) yönetim kurulu üyeleri düzenledikleri bayram yemeğinde buluştular.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği başkanı Burçin Aliusta, yemek ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"KTKOD yönetim kadrosu olarak çok keyifli bir ortamda bayram yemeğinde buluştuk. Yönetim kadrosunun sadece 9 kişiden oluşmadığını, tüm alt kurullarıyla derneğimiz adına herkesin çalışması,üzerine düşeni yapması ve faydalı olması adına konuştuk.

Seçimlerde sadece isimlerin listelere yazılı kalmaması gerektiğini ve camiamızı daha da yüceltmek adına herkesin irili ufaklı fedakarlıklarda bulunması gerektiğini belirttik. Ne mutlu ki tüm kadromuzla birlikte el ele daha nice güzel işlere imza atacağımızın izlenimlerini elde ettik. Toplantımıza iştirak eden tüm yönetim kurulu dostlarıma yoldaşlarıma sonsuz teşekkür eder başta yönetim kadromun, üyelerimin ve tüm klasikseverlerin bayramını kutlar nice klasik dolu günler dilerim."
 

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