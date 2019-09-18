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KTKOD, dokuzuncu faaliyetini gerçekleştirilecek

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KTKOD, dokuzuncu faaliyetini gerçekleştirilecek
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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği(KTKOD), sezonun dokuzuncu faaliyeti olan “ Segafredo Zanetti Klasik Otomobil Rallisi”ni gerçekleştirilecek.

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasında oldukça önemi olan sezonun dördüncü yarışı 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Yarışa kayıt için 05338557799 no'lu dernek numarası aranabilir.

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na 2.25 katsayıyla puan verecek olan ralli, ekim ayındaki son yarış olan iki günlük büyük final rallisi öncesinde , şampiyonada önemli bir konumda bulunuyor.

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