KTKOD 15 yaşında

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 15 yaşına girerken, başkan Burçin Aliusta derneğin yaptıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Burçin Aliusta’nın değerlendirmeleri şöyle:

“Derneğimiz 15 yaşına girdi.7 Mayıs 2005 tarihinde Kıbrıs Türk Klasik Severleri bir çatı altında toplamak, en iyi şekilde organizasyonlar yapmak, klasik araçlarımızın her türlü platformda haklarını savunmak ve gerek ülke içerisinde gerekse yurt dışında temsil etmek için ilk adımlarını atmasının üzerinden tam 15 yıl geçti.

Dernek tüzüğümüzün birinci maddesi;Kıbrıs’ta klasik otomobil, motosiklet ve benzeri her çeşit taşıt aracının korunması, restore edilip kullanılması, sergilenmesi ve benzeri her çeşit motorlu ve motorsuz taşıt aracı ile her çeşit faaliyet yapmaktır.

Bu anlayışla yola çıkan derneğimiz her yıl birbirinden değerli ve önemli işlere imza atmayı başarmıştır.Tecrübeli dernek yöneticilerimiz sayesinde cesaretle ve azimle üyelerimize ve klasik severlere her türlü hizmeti görev edinerek bugün çok büyük bir 'aile ' yapısına ulaşmıştır. Binin üzerinde dernek üyesi ve 3 binden fazla klasik araç kaydı ile çok büyük bir sivil toplum örgütü olmayı başaran derneğimiz, hem faaliyet hemde klasik araçlarımızın çıkarları çalışmalarında takdir toplamıştır.

'Geçmiş tarihin sessiz tanıkları ' diye tanımladığımız klasik araçlarımızın değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Yaptığımız ihtişamlı organizasyonlar neticesinde unutulmaya yüz tutmuş, bir kenarda ölümü bekleyen manevi değerleri tartışılmaz olan birçok aracımız bugün tekrar yollara kazandırılmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişte sadece bir hobi olarak görülen veya 'zengin hobisi' diye adlandırılan klasiklerimiz, bugün 7'den 70'e herkese hitap edebilmektedir.Özellikle derneğe her geçen gün kazanımları artan gençlerimizin klasik araçlara meraklarının artması ve aramıza katılmaları, kötü alışkanlıklardan ve çevrelerden uzak durmaları, bu hobiye tüm yürekleriyle bağlı kalmaları bizler için çok sevindiricidir.

Bir sivil toplum örgütü olarak sadece faaliyet yapıp bitirme hedefinden uzak, toplumumuzun kanayan her noktasına da hitap edebilmemiz bizler için çok önemli olmuştur. Geçmişten günümüze kadar ticari anlayış zihniyetinden uzak ülkemize örnek olan birçok çalışmalarda bulunduk.Bulunmaya da devam edeceğiz. İz bırakan ve örnek teşkil eden organizasyonlarımız sadece kendi camiamızda değil tüm çevrelerce takdir toplamayı başarmıştır.

Siz sevgili üyelerimiz ve klasik sever dostlarımız; “Sizler bizlere sahip çıktık sonra, bizlere inanıp yanımızda var olduğunuz sürece bizler daha istekle ve azimle sizler için her türlü çalışmaya imza atmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü daha emin adımlarla klasik otomobil sevgimizi ve haklarımızı korumaya, yüceltmeye devam edeceğiz.”

Geride kalan 15 yılda derneğimize gerek yönetim kadrolarında gerekse gönüllü olarak hizmet vermiş olan büyüklerime,başkanlarıma ve dostlarıma kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bize bu yolu açan değerli büyüklerimiz, geçmiş başkanlarımız ve yöneticilerimiz sayesinde bizler de gelecek nesillere bayrağımızı teslim edeceğiz.

Hep birlikte aynı gemide nice renkli güzel günlere diyorum. Az kaldı. Yolları yine klasiklerimizle renklendirip, meydanları doldurup taşıracağız.En yakın zamanda görüşmek üzere sağlıkla kalın.”