Klasiklerin büyük finali

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası büyük finalle tamamlanıyor. Final öncesi organize edilecek olan yarış basına tanıtıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası büyük finalle tamamlanıyor. Final öncesi organize edilecek olan yarış basına tanıtıldı. Toplantıya KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon başkanı Hassan Karaokçu, ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert, Oza Kahve direktörü Umut Oza ve dernek yönetim kurulu katıldı.

Mart ayında başlayan 2019 faaliyet takviminde 10 faaliyeti geride bırakan KTKOD, sezonun son etkinliği olan büyük finali, 26 ve 27 Ekim olmak üzere iki günde tamamlayacak.

Royalton Car Trading Ltd. ana sponsorluğunda yapılacak ralli, şirket direktörü Acar Acabey'in merhum babası Remzi Ulubatlı anısına düzenlenecek. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon himayelerinde gerçekleşecek yarışta kat edilen mesafe 165 kilometre uzunluğunda olup, ülkemizin “ilk ve tek en uzun soluklu rallisi” olma özelliğini elinde tutuyor. Yarışa katılım için dernek üyelik şartı aranmayacak. Kayıtlar 25 Ekim Cuma günü saat 14.00’e kadar devam edecek.

Ralli için klasik severler, 26 Ekim Cumartesi Lefkoşa Eziç Restoran önünde toplanacaklar. Sabah saat 11.00’de ‘1’ kapı numaralı aracın startıyla başlayacak ralli, üç saatlik parkurun ardından Kaplıca bölgesinde bulunan Kaplıca Beach Resort & Hotel’de son bulacak. Burada konaklama yapacak ekipler, eğlenceli bir ortamda akşam yemeği yiyecek. 27 Ekim Pazar günü sabah kahvaltısının ardından yarışın ikinci günü için saat 11.00’de ekipler start alarak iki saatlik güzergahın ardından Yenierenköy’de Royalton Grup’a ait Azure Beach Bay & Restoran’da yarışı tamamlayacaklar. Öğle yemeği sonrasında düzenlenecek törenle, kupa almaya hak kazananlar ödüllerine kavuşacaklar.

Aliusta: Yarışırken, ülkemizin güzelliklerini de keşfedeceğiz

Final rallisinin yarış direktörlüğünü KTKOD Başkanı Burçin Aliusta ve Yönetim Kurulu üyesi İnanç Babaliki üstlendi.

Başkan Burçin Aliusta, “Yarış güzergahımızı itinalı bir çalışmayla belirledik. Ülkemizin en görülmeye değer noktalarında gerçekleşecek iki günlük yarışta klasik severler, toplam 17 köy geçecek. Yoğun bir sezonun ardından final yarışına katılacak ekiplerin hem kısa bir tatil yapmaları hem de tatlı bir rekabet ortamında yarışmalarını sağlamak için tüm çalışmalar tamamlandı” dedi.

Yarış güzergahında bulunan köylerin tarihi dokularına dikkat çeken Aliusta, yarışın sadece kupa mücadelesi olmadığını aynı zamanda kültür turizmi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Aliusta, dolu dolu geçen 2019 sezonuna yakışır şekilde final yapacaklarını belirtti.

Aliusta, 14 yıldır kesintisiz gerçekleştirilen Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ardından 2019 sezonunun şampiyonlarının belli olacağını söyledi. Matematiksel olarak birçok ekibin halen şampiyonluk şansı olduğunu ifade eden Aliusta, yarışın ilk günkü neticelerinin derneğin resmi web sitesinden 'canlı' olarak yayınlanacağını duyurdu. Aliusta, ikinci gün neticelerinin ise yarışın finişinde açıklanacağını belirterek genel klasman ve alt kategorilerinde ilk üçe girenlerin yıl sonu balosunda kupalarını alacağını ifade etti. Şu ana kadar 47 klasik aracın yarışa kayıt yaptırdığını söyleyen Aliusta, klasik severlerin yine derneğe sahip çıktığını söyledi. Aliusta, yarışın özel etaplarının olduğu Sabit Hız Testi(SHT) parkurlarının, co-sponsorlar tarafından isimlendirildiğini, bu etaplarda en iyi dereceleri yapan ekiplere özel hediyeler verileceğini açıkladı. Aliusta, yarışın mevcut ideal sürelerine en yakın dereceyi yapan ekibe, yani yarışın ‘best time’ ödülüne Kaplıca Beach Resort & Hotel’den iki kişilik bir gece konaklama hediye edileceğini belirtti.

KTKOD’nin, slalom final yarışındaki gibi final rallisinde de Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ile Oza Kahve’nin ‘1 kadın hayat, 1 çocuk umut ’ projesine desteğini sürdürecek. Oza mobil kahve aracı klasik severlerin durak noktalarında, hizmet verecek. Kahve alıp bağışta bulunan klasik severler, destek bekleyen onlarca çocuğun yine umudu olacak.