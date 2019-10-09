Klasiklerde Sokullu klasiği

Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonasının final yarışını, diğer iki yarışta olduğu gibi Aykut Sokullu kazandı. Sokullu, 2018 sezonundaki şampiyonluğundan sonra 2019 sezonuşampiyonu da oldu.İkinci Coşkun Gürel, üçüncü Erdoğan Aşık oldu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonasının finalini gerçekleştirdi.

Final yarışının birincisi, diğer iki yarışta da olduğu gibi Aykut Sokullu oldu. Sokullu, bu başarısıyla “klasiklerin en hızlı pilotu” ünvanını elde etti. Sokullu, 2018 sezonundaki şampiyonluğuna 2019 şampiyonluğunu da ilave ederek çifte şampiyonluk kazandı. Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da üçte üç yaparak şampiyonluğunu ilan eden Aykut Sokullu, pistte rakip tanımadı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleştirilen, Lefkoşa’da bulunan CemsaKarting Tesislerindeki yarışa, 100’ün üzerinde klasik araç katıldı. Klasik severler hem araçlarını sergiledi hem de pistte tüm hünerlerini ortaya koydu.

“Yollarda değil, pistlerde hız yap” sloganıyla gerçekleştirilen yarış, muhteşem klasik şovlara tanıklık etti.Birçok iddialı pilotun katıldığı final yarışı kalabalık bir izleyici topluluğu tarafından heyecan ve merakla izlendi. Final yarışının sunuculuğunu Yaşar Köroğlu yaptı. DJ Dinç canlı müzik performansıyla geceyi hareketlendirdi.

5 Ekim Cumartesi günü CemsaKarting Tesislerinde 17:30’da başlayan yarış, gece 22:00’da bitti. Dereceye girenler kupalarına ödül töreninde kavuştu.Yarışa kaydını yaptıran ve piste girip start alan yarışmacılar arasından yapılan çekilişte 5 kişi, Cyprus Wireless Solutions Ltd’den 1 yıllık 10 megabit internet hediye kazandı. Kayıt yaptıran ve yarışı tamamlayan her ekip ise, 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası için 10 puan kazandı.

Şampiyonluk için kıyasıya yarıştılar

Birçok iddialı pilotun nefes kesen performans sergilediği yarışta, “Genel Klasman” birincisi 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu, ikinci 1970 model Austin Mini aracıyla Coşkun Gürel, üçüncü de 1972 model Austin Mini klasiğiyle Erdoğan Aşık oldu.

“E Kategorisi”nde 1950 model Morris Minoraracıyla TurgutBürüncük; “F Kategorisi”nde 1968 model Autsin Mini aracıyla Hüseyin Gümüşok; “G Kategorisi”nde 1972 model Austin Mini aracıyla Özge Boran; “Kadınlar Kategorisi”nde 1972 model VW Beetle aracıyla Yağmur Karabiber; “Turing A Kategorisi”nde ve “BMW E30 Kategorisi”nde 1988 model BMW E30 aracıyla Taner Gerçel; “Turing B Kategorisi”nde 1990 model Merdeces Benz 190 aracıyla Mustafa Beyaz , “VW BeetleKategorisi”nde 1970 model VW Beetle aracıyla Kazım İzhakoğlu zirvede yer aldı.

Böylece üç ayaktan oluşan 2019 Cyprus Wireless Slalom Şampiyonası da tamamlanmış oldu. Üç yarışın ardından oluşan puan tablosunda Genel klasmanda zirvede Aykut Sokullu yer alırken, ikincilikte Hüseyin Gümüşok , üçüncülükte de Erdoğan Aşık yer almayı başardı.

Yıl boyunca şampiyonada genel klasman dışında sekiz kategoride mücadele eden ekiplerde ilk üç sırada yer almayı başaranlar, derneğin şampiyona balosunda kupalarına kavuşacaklar.