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Klasiklerde slalom heyecanı yaşanacak

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Zengin içeriklerle dolu ilklerin ve rekorların gecesi olacak Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası, Çarşamba akşamı yapılıyor

Klasiklerde slalom heyecanı yaşanacak
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İlkbahar faaliyetlerini  tamamlayan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) yaz organizasyonlarına 27 Haziran gecesi başlıyor. Derneğin bu yıl ilk kez organize edeceği Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası, Cyprus Wireless Solutions LTD ana sponsorluğunda yapılacak. Üç yarıştan oluşacak olan şampiyonanın birinci ayağı 27 Haziran Çarşamba gecesi Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesisleri’nde olacak.

Slalom yarışı, dernek yönetiminin yoğun çalışmaları neticesinde bambaşka bir atmosferde yapılacak. KTKOD, Cyprus Wireless Slalom yarışını bir şenlik ve festival havasında yapılması için tüm imkanlarını seferber etti. Ralliye rekor katılım bekleniyor.

Katılım başvurusunun bugün sona ereceği ve 100’ün üzerinde klasik aracın katılması beklenen heyecan ve adrenalin dolu geceye, Cyprus Wireless Solutions LTD’in yanı sıra KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu da katkı sağlayacak. ” Yollarda değil pistlerde hız yap” sloganı ile başlayacak olan gece, pistin tam olarak kullanılması planlandı. Toplamda 2020 metre uzunluğunda ve iki tur üzerinden olacak olan yarışa ülkemizin dört bir yanından gelecek olan birbirinden değerli klasiklerle yapılacak.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği  bir ilke imza atarak, bu yarışı internet üzerinden canlı yayınlayacak . Gelengül Production Şirketi ile iş birliği yapacak olan dernek, yarışı üç kamera ve dron çekimi ile facebook üzerindeki Gelengül Production sayfasından ve derneğin resmi Facebook sayfasındaki canlı yayın linki sayesinde, Yaşar Köroğlu’nun sunumu ile dünyanın her yerinden canlı izleyebilecek.

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