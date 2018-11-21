Klasiklerde sezon tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün düzenlemiş olduğu Kuzey Kıbrıs 2018 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs 2018 Slalom Şampiyonası, muhteşem bir sezon finaliyle tamamlandı

Geçtiğimiz hafta sonu iki günlük program ile gerçekleştirilen “VIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi”nde klasik severler toplamda yüzden fazla aracı izleme fırsatı buldu. Cumhuriyet Rallisi’nde birinciliği Sevgen Necipoğlu-Hüsnü Maniler ikilisi, sezon şampiyonluğunu ise Çağan Ilgar-Derya Ilgar çifti kazandılar. VIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne Türkiye’den 5, Almanya’dan ise 3 ekip kendi araçlarıyla katıldılar. Ayrıca Türkiye’de bu işin duayenlerinden kabul edilen Cengiz Artam ve Saydun Gökşin gibi birçok isim ve de birçok klasik otomobil kulübünün üye ve başkanları da kendilerine buradan tahsis edilen araçlar ile yarışa katıldılar. Organizasyon, Cumartesi akşamı Cemsa Sporting Center’de yapılan slalom yarışı ile başladı. Oldukça çekişmeli ve son derece heyecanlı geçen yarışta aynı anda 2 aracın start alması hem seyirciler, hem de yarışçılar acısından heyecanı 2 kat arttırdı. Yarış sonunda 7 kategoride dereceye girenler belirlendi.

Organizasyonun ikinci günü olan Pazar günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın verdiği startla Dışişleri Bakanlığı önünden saat 10.00’da başlayan yarış, 102 kilometrelik parkurun ardından 13.30’da Çatalköy’deki Olive Tree Hotel’de son buldu. Rallinin sona ermesinin ardından Olive Tree Hotel’de düzenlenen ödül töreninde rallinin ve 2018 yılı şampiyonasının ödülleri takdim edildi. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da katıldığı ödül töreni, muhteşem bir törenle gerçekleştirildi.

“VIII. Uluslararası Cumhuriyet Rallisi Slalom Yarışı”nda derece alan isimler şu şekilde sıralandı:

A Kategorisi:

Mustafa Beyaz

Taner Gerçel

Tahir Selviler

B Kategorisi

Aykut Sokollu

Ömer Ataçay

Ergün Nurioğulları

C Kategorisi

Said Avcı

Hasan Özhasoğlu

Kazım İzhakoğlu

D Kategorisi

Coşkun Gürel

Metin Tavukçuoğlu

Türkeş Barkut

E Kategorisi

Turgut Büüncük

Nihat Özhasoğlu

Bayanlar Kategorisi

Arzu Erten Soydangazi

Yağmur Karabiber

Melekcan Gönenoğlu

Touring Kategorisi

Akın Demirağ

Oya Konat

Tamer Konat

“VIII. Uluslararası Cumhuriyet Rallisi”nde derece alan isimler şu şekilde sıralandı:

Genel Klasman

1.Sevgen Necipoğlu-Hüsnü Maniler

2.Semavi Aşık-Güzin Aşık

3.Ertan Namlı-Ayşe Namlı

Kategori I

1.Mehmet Altıntaş-Çağan Ilgar

2.Kaya Süer-Aslı Aykaç

Kategori G

1.Ali Kelebek-Pembe Kelebek

2.Ferhun Faruk-Salih Bahçeci

Kategori F

1.Çoşkun Gürel-İpek Çoşkuner

2.Mustafa Bilin-Uğur Kıroğlu

Kategori E

1.Turgut Bürüncük-Kemal Bürüncük

2.Zafer Altıntaş-Yeşim Altıntaş

Touring Kategorisi

1.Akın Demirağ-Ece Demirağ

2.Argun Paralik-Teksen Köroğlu

Bayanlar Kategorisi

1.Gülseren Beyaz-Peyzan Arıkan

2.Buğser Eskiköy-Serçin Muhtaroğlu

3.Dilek Orhan-Sibel Tatar

Karma Ekip

1.Alpay Yiğit-Gülçin Yiğit

2.Saydun Gökşin-Elçin Önder

Vısıtors

1.Zeynep Tura-Elif Geveli

2.Aydın Mutluyazar-Murat Öztürk

Engelsiz Hayaller Kupası

1.Fatma Atakanlı-Semih Sarıfakıoğlu

2.İmren Dinçer-Sadiye Ortaç