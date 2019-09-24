Klasiklerde kazananı saliseler belirledi

KTKOD’un düzenlediği “ Segafredo Zanetti Klasik Otomobil Rallisinin kazananı, salise farkıyla Coşkun Gürel – Beliz Özügüney oldu. Halil-Gizem Erhan çifti şampiyona liderliğine yükseldi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği(KTKOD), 2019 yılı etkinliklerinin sonuna yaklaşıyor. 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na 2.25 katsayıyla puan veren, sezonun dokuzuncu faaliyeti “Segafredo Zanetti Klasik Otomobil Rallisi” yapıldı.

Ekim ayında yapılacak iki günlük büyük ralli öncesinde büyük öneme sahip olan rallinin kazananı Coşkun Gürel-Beliz Özügüney ekibi oldu. KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde yapılan yarış, Dereboyu’nda bulunan Segafredo Restoran & Bar önünden başladı ve yine aynı yerde tamamlandı. 140 klasik severin katıldığı ve keyifli geçen yarış sonrasında, Segafredo Restoran’da düzenlenen törende kazananlar ödüllerini aldı.

Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Levent Özerdağ’ın sahibi olduğu Doğa Park AVM ana sponsorluğunda yapılan yarışa, 51 klasik araç katıldı. Klasik severler, 1.5 saatlik, 52 kilometrelik parkurda, alışılmışın dışında hazırlanmış, 22 dakikalık 3 Sabit Hız Testi’nden geçtiler. “Segafredo Zanetti” adıyla yapılan yarış, oldukça çekişmeliydi.

Yarışın genel klasman birinciliğini saliseler belirledi. İlk üç sırayı alan ekiplerin dereceleri oldukça yakın sürelerde tamamlandı. Çok çekişmeli geçen sezonun dördüncü klasik otomobil rallisinde Genel Klasman birinciliğini, yarışa 1970 model Austin Mini araçlarıyla katılan Coşkun Gürel – Beliz Özügüney ekibi kazandı. İkincilik 1979 model Mercedes Benz 350 SL otomobilleriyle Ali – Pembe Kelebek’in, üçüncülük ise 1975 model Ford Escort MK2 klasikleriyle Halil – Gizem Erhan çiftinin oldu. Bu yarışın ardından oluşan 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası puan durumunda, geriye kalan son iki yarış öncesi Halil-Gizem Erhan çifti şampiyona liderliğine yükseldi.

Uğur-Filiz Buhara ekibi ise SHT 1’deki ideal süreye 0,0158 saniye yaklaşarak, yarışın “Best Time” ödülünü aldı. “E kategorisinde” İsmet – Ayşe Tufan, “F kategorisinde” Tolga – Bedia Tekin, “G kategorisinde” Hakkı – İsmihan Yorgancı , “Çiftler kategorisinde” Ertan – Ayşe Namlı, “Turing kategorisinde’’ Uğur – Filiz Buhara, “Kadınlar kategorisinde” İpek Coşkuner – Jale Kuset, “VW Beetle kategorisinde” ise İsmet – Ayşe Tufan ödülün sahibi oldu.