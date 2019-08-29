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Klasikler, Yusuf Tosun anısına yollarda olacak

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2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasının sekizinci faaliyeti “Şeherde Gece Rallisi” 1 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yarış derneğin merhum üyesi Yusuf Tosun anısına olacak

Klasikler, Yusuf Tosun anısına yollarda olacak
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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin, 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasının sekizinci faaliyeti olan “Şeherde Gece Rallisi” 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Pazar gecesi “Rock Oil” ana sponsorluğunda yapılacak sezonun üçüncü klasik otomobil rallisi, yine derneğin merhum üyesi Yusuf  Tosun anısına olacak. KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde, Lefkoşa sokaklarında gerçekleşecek yarış, yine heyecan ve keyif dolu geçecek. 

Lefkoşa’da bulunan Şeher'de Meyhane’de saat 18.00’de başlayıp yine aynı yerde bitecek olan yarışın ardından derneğin, dört faaliyetlik Yaz programı tamamlanacak. 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na 2,25 katsayıyla puan verecek olan ralli, sezon final yarışları öncesinde önemli bir konumda bulunuyor. 

“2. Rock Oil Şeherde Gece Rallisi”ne katılım için dernek üyelik şartı aranmıyor. Katılım iki kişi yemek ve katılım ücretleri dahil 200 TL, ilave her kişi için ise 80 TL olarak belirlendi. Son kayıt tarihi ise 30 Ağustos Cuma olan yarışa klasik severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

KTKOD, etkinliklerinde kültür turizmine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda, yarışın, başlangıç ve bitiş bölgesi olan Yenişehir'de bulunan Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi katılımcılar için yarışın start saati öncesi ziyaret için açık olacak. 150 yıllık Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan eserlerin yer aldığı müze, tarihi bir dönemi anlatıyor.

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