Klasikler yola çıkmaya hazırlanıyor

Bakanlar Kurulunun spor yapma izni verdiği branşlar arasında Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği de girerken, dernek üyelerini yeniden yollara çıkacak olmanın mutluluğu sardı.

İlk yarışın gününü ilerleyen günlerde açıklayacak olan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği başkanı Burçin Aliusta gelişmelerle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Başlıyoruz.Hazırmıyız? Klasiklerimiz temizlensin, servisleri, bakımları yapılsın.

En iyi şekilde kaldığımız yerden başlıyoruz. Yolları yeniden renklendirmeye, meydanları yine doldurup taşırmaya geliyoruz.”