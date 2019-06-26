Klasikler slalom yapacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), yaz organizasyonlarına başlıyor. KTKOD Cyprus Wireless Slalom Yarışı, festival havasında yapılacak

İlkbahar faaliyetlerini tamamlayan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), Yaz organizasyonlarına 28 Haziran akşamı başlıyor.

Derneğin 2018 sezonunda başlayan slalom şampiyonasına bu yıl da Cyprus Wireless Solutions Ltd ana sponsor oldu. Ayrıca Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleştirilecek şampiyona bu yıl da 3 yarış üzerinden olacak.

Şampiyonanın birinci ayağı 28 Haziran Cuma akşamı, Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan slalom yarışı, bu yıl dernek yönetiminin yoğun çalışmaları neticesinde bambaşka bir atmosferde yapılacak. 2018 sezonunda gerçekleşen şampiyona çok ses getirmiş ve takdir toplamıştı.

Geçen yılki şampiyonada 278 klasik araca ev sahipliği yapan dernek yönetimi, bu yıl katılımın çok daha yüksek olmasını bekliyor. 5 kişiye bir yıllık 10 megabit internet hediye KTKOD Cyprus Wireless Slalom Yarışı, festival havasında yapılacak. Heyecan ve adrenalin dolu gecede, canlı müzik performansları da sergilenecek.

Katılımcıları bekleyen hediyeler ise yüzleri güldürecek. Yarışa kaydını yaptıran ve piste girip start alan yarışmacılar arasından kurayla belirlenecek 5 kişiye Cyprus Wireless Solutions Ltd’ten bir yıllık 10 megabit internet kazanacak. Kayıt yaptıran ve yarışı tamamlayan her ekibe de, 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda 10 puan verecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da katkı sağlayacağı yarış, “Yollarda değil, pistlerde hız yap” sloganıyla başlayacak. Pistin tam olarak kullanılması planlanan yarış, iki tur üzerinden olacak.