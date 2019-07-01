Klasikler slalom şov yaptılar

Klasik Otomobil Slalom Şampiyonasının ilk ayağı, Lefkoşa Cemsa Karting Tesislerinde 132 klasik aracın katılımıyla gerçekleştirilirken, yarışı geçen yılın şampiyonu 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu kazandı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Cyprus Wireless Solutions ana sponsorluğunda ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ikinci kez organize ettiği üç ayaklı “Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın yarışının ilk ayağı, Lefkoşa Cemsa Karting Tesislerinde 132 klasik aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

119 klasik aracın pistte hünerlerini sergilediği yarışta KTKOD, yarışa rekor katılımın yanı sıra bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşadı. Yarış, BRTK Spor HD kanalından 4 saat boyunca ‘canlı’ olarak yayınlandı. Gelengül Production katkılarıyla, Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla ve altı farklı kamera görüntüsüyle, resmi dernek sayfasından da canlı olarak yayınlanan yarış, kısa sürede 30 bin izleyici barajını aştı.

FAVORİLER KAZANDI

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na dahil olan organizasyonda kupalar da sahiplerini buldu. “Genel Klasman” dışında sekiz farklı kategoride ilk üçe girmeyi başaran ekipler, yarış sonrası kupalarını aldı. Yarışın güçlü arabalarının yer aldığı “Turing Kategorisi” büyük heyecanla izlendi. Birbirinden güçlü aracın nefes kestiği klasmanda yarışan pilotlar, izleyicilerden tam not aldılar. “Turing” kategorisi bu yıl ilk kez iki gruba ayrıldı. Ayrıca “BMW E30” serisine özel klasman da yarışa renk kattı.

Yarışı, geçen yılın şampiyonu 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu kazandı. İkincilik, yine iddialı pilotlardan 1969 model Austin Mini Pick up klasiğiyle Hüseyin Gümüşok’un olurken, üçüncülük yarışa ilk kez katılan 1976 model Ford Escort MK2 aracıyla usta pilot Kıyal Selviler’in oldu. “E Kategorisi”nde Turgut Bürüncük, “F Kategorisi”nde Coşkun Gürel, “G Kategorisi”nde Metin Tavukcuoğlu, “Kadınlar Kategorisi”nde Dilara Dolap, “Turing A Kategorisi”nde Mehmet Topel, “Turing B Kategorisi”nde Mustafa Beyaz, “VW Beetle Kategorisi”nde Hasan Gönenoğlu, “BMW E30 Kategorisi”nde ise Mehmet Topel zirvede yer almayı başardı. 13 kadın pilotun da yarışta boy göstermesi, takdir topladı.