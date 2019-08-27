Klasikler şeher gecelerini renklendirecek

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasının sekizinci faaliyeti olan ‘ Şeherde Gece Rallisinin" kayıtları başladı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasının sekizinci faaliyeti 1 Eylül Pazar gecesi gerçekleştiriliyor.

Geleneksel hale gelen ve büyük bir keyif içerisinde geçen ‘ Şeherde Gece Rallisinin" bu yılki ana sponsoru ikinci kez Rock Oil oldu. Sezonun üçüncü klasik otomobil rallisi yine merhum üyemiz Yusuf Tosun anısına olacak. 1 Eylül pazar gecesi Lefkoşa sokaklarında gerçekleşecek olan yarış yine heyecan ve keyif dolu olacak.

Lefkoşa’da bulunan Şeherde Meyhane’de saat 18:00 da start alıp yine aynı yerde bitecek olan yarışın ardından, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin dört faaliyetlik Yaz programı da tamamlanacak.

"Yaz gecesi Lefkoşa serininde harika bir parkurda yarışma heyecanı istiyorsanız buyrun klasiğinizle gelin." çağrısı yapılan yarışın kayıtları başladı.