Klasikler Said Muhyi anısına yollarda olacak

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün kurucuların eski başkan merhum Said Muhyi anısına geleneksel olarak düzenlenen etkinliğin sekizincisi yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK), 2020 yılının ilk faaliyetini 8 Mart Pazar günü gerçekleştiriyor.

Kulübün kurucularından ve eski başkanlarından merhum Said Muhyi anısına yapılacak olan, “VIII. Said Muhyi Anı Etkinliği” Pazar sabahı saat 10.00’da Ortaköy Lemar ışıkları olarak bilinen bölgede bulunan Said Muhyi Ltd. önünden verilecek start ile başlayacak. Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek olan etkinlik Define Avcılığı konsepti ile yapılacak. Ekipler yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki parkurda toplamda 4 tane defineyi bulmaya çalışacak. Yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen etkinlik Girne bölgesinde son bulacak. Kayıtların yarın öğle (6 Mart Cuma günü) saat 12.00’ye kadar devam edeceğini belirten kulüp yetkilileri, katılım geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça yoğun olacağını belirttiler.