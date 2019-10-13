Klasikler Özyalçın anısına start aldılar

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen “7. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi” dün yapıldı

Oğuz Özyalçın anısına Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen “7. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi” dün yapıldı.

Ralli, dün sabah saat 10.00’da, Girne’de bulunan Özyalçın Group of Companies Merkez binası önünde başladı. Birbirinden özel klasik otomobillerin katıldığı ve Girne’nin eşsiz güzelliğine çizilen rotada nostalji rüzgarları esti.

Geçen sene olduğu gibi bu sene de yurt dışından klasik otomobil tutkunlarının katılımı ile renklenen ralliye, yurt içinden de katılımın yoğun oldu. “Hazine Avı” teması ile dikkat çeken rallinin startını Girne Belediye başkanı Nidai Güngördü verdi.