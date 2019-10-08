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Klasikler, Özyalçın anısına start alacak

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Oğuz Özyalçın’ın anısına Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 7. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi başlıyor

Klasikler, Özyalçın anısına start alacak
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün, merhum Oğuz Özyalçın anısına geleneksel olarak düzenlediği Klasik Otomobil Rallisinin yedincisi, 13 Ekim Pazar günü yapılıyor. Ralli, Pazar sabahı saat 10.00’da, Girne’de bulunan Özyalçın Group of Companies Merkez Binası önünde başlayacak.

Birbirinden özel klasik otomobillerin katılacağı ve Girne’nin eşsiz güzelliğine çizilen rotada nostalji rüzgarları esecek. Geçen sene olduğu gibi bu sene de yurt dışından klasik otomobil tutkunlarının katılımı ile renklenecek ralliye, yurtiçinden de katılımın yoğun olması bekleniyor. “Hazine Avı” teması ile dikkat çeken rallinin takribi 13.00’te bölgenin en güzel otellerinden birinde sona ereceği duyuruldu. Etkinliğin ayrıca 2019 Ralli Şampiyonasına da 10 puan vereceği açıklandı. Kayıtla ilgili bilgilerin 0533 861 2122 ve 0542 874 1903 numaralı telefonlardan alınabileceği ve katılım formlarının Özyalçın Group of Companies’den temin edilebileceği belirtilirken, kayıt işlemleri 11 Ekim Cuma günü saat 14.00’te tamamlanacak.

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