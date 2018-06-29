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Klasikler nefes kesti

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KTKOD yaz faaliyetlerinin ve klasik otomobil slalom şampiyonasının ilki olan Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Yarışı nefes kesti

Klasikler nefes kesti
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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD)  yaz faaliyetlerinin ve klasik otomobil slalom şampiyonasının ilki 27 Haziran gecesi Cemsa Karting tesislerinde yapıldı.

Rekor düzeyde katılımla yapılan ralli, 122 kayıtlı klasik araç ile tamamlandı. Bu yıl ilk kez üç ayak üzerinden yapılacak olan Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın ilk yarışı, yarışa katılan ve izlemeye gelenler tarafından tam not aldı. 97 klasik aracın yarış kaydı yaptırdığı faaliyet, sergilenmeye gelen klasiklerle birlikte 122 araca ev sahipliği yaptı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun '' Yollarda değil Pistte hız yap '' sloganıyla organize edilen ilk ayak yarışta birbirinden renkli ve güçlü klasik araçlar genel klasman için mücadele etti. 2000 metre uzunluğunda ve bir çok hız kesici şikan ve kuka arasından geçerek hünerlerini sergileyen klasikleri, yaklaşık 400 kişi heyecanla izledi. Toplamda 7 kategoriden oluşan yarışta favoriler galip geldi.

Yarış direktörlüğünü İsmet Tufan'ın yaptığı yarışta, genel klasmanda 1972 model Ford Escort MK 1 klasiğiyle Aykut Sokullu en hızlı tur zamanının sahibi olarak şampiyonanın birinci ayak yarışını zirvede tamamladı. İkinciliği 1970 model Austin Mini aracı ile Coşkun Gürel kazanırken, üçüncülük 1973 model Ford Escort MK1 model ile yarışan Dinç Yüceöz’ün oldu. E-F-G kategorileri ve Kadınlar, Turing ve VW Beetle klasmanlarında da başarı sağlayan ilk üç sıradaki pilotlara da ödülleri yarış sonunda takdim edildi.

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