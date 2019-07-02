Klasikler, Güzelyurt’ta slalom yaptılar

42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Arena Speed Way’in sponsorluğunda organize edilen Klasik Araç Slalom Yarışları geçtiğimiz Pazar yapıldı.
Arena Speed Way’de gerçekleşen V. Klasik Araç Slalom Yarışları 60 klasik aracın katılımıyla gerçekleşti. Klasiklerin performanslarını sergilediği yarışları Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyeleri, Klasik Araçlar Derneği ve klasik araç tutkunları birlikte izlediler.
42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Arena Speed Way’in sponsorluğunda organize edilen Klasik Araç Slalom Yarışları geçtiğimiz Pazar yapıldı.