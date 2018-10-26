Klasikler ‘en’ zorlu yarışı için yollarda

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin(KTKOD) Bosphore Card ana sponsorluğunda gerçekleştireceği, ülkemizin en büyük ve en uzun etaplı klasik rallisi olma özelliğini taşıyan final yarışı, bugün başlıyor.

2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın final yarışı, iki gün sürecek. Yarın sona erecek yarış, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanlığı, Capital Radio ve City Mall Cyprus AVM sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Yarışın ödül töreni, pazartesi akşamı Golden Tulip Otel havuz başında olacak ve sezon finali gerçekleştirilecek. Bosphore Card ana sponsorluğunda dördüncü kez gerçekleştirilecek final rallisi için şu ana kadar 40 klasik araba başvuru yaptı.

Ülkemizin ilk ve tek uzun mesafeli klasik otomobil rallisi olma özelliğini taşıyan final yarışında, 215 kilometre uzunluğundaki güzergah üzerindeki 27 köy geçilerek 8 saatlik parkur süresi ve 3 saatlik özel etap zamanı tamamlanacak.