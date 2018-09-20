Klasikler dördüncü ralliye hazırlanıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) 2018 Royalton Klasik Otomobil Şampiyonası’nın geriye sayımı başladı. İlkbahar ve Yaz faaliyetlerinin ardından Güz organizasyonlarına 23 Eylül Pazar günü merhum Yusuf Tosun anısına yapılacak ve derneğin ilk anı rallisi olacak olan 1.Rock Oil Klasik Otomobil Rallisi ile başlayacak.

Beş ralliden oluşan yarış takviminin dördüncüsü olacak olan ve şampiyonaya 2.25 katsayı puan verecek olan 1.Rock Oil Rallisi ile Güz programı da belli oldu. Şubat ayında vefat eden dernek üyesi merhum Yusuf Tosun anısına 23 Eylül Pazar günü Lefkoşa Taşkınköy bölgesinde bulunan Metropol Caddesi belediye oto parkında başlayacak olan yarış, Demirhan’da bulunan Özgitler Restorant’ta son bulacak. Pazar günü öğleden sonra 15.00’da toplanacak olan katılımcılar kayıt işlemlerini tamamlayıp ralli ile ilgili verilecek olan brifingin ardından ilk araba saat 16:00 da start alıp, aynı yerde son bulacak.