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Klasikler, Concours Classica’da görücüye çıkacak

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ile Mercedes-Benz Kulübü’nün ortak organize ettiği “4.Concours Classica Kuzey Kıbrıs” Onar Village’de gerçekleştiriliyor

Klasikler, Concours Classica’da görücüye çıkacak
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ile Mercedes-Benz Kulübü’nün ortak organize ettiği “4.Concours Classica Kuzey Kıbrıs” bugün Onar Village’de gerçekleştiriliyor.

Citroen Asel Group ana sponsorluğunda ve Efes Pilsen’in destekleriyle gerçekleştirilecek olan organizasyon Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli Klasik Otomobil organizasyonlarından biri olarak olarak kabul ediliyor. Bugün saat 17.30’da klasik araçların sergilenmesiyle başlayacak olan organizasyonda jüri üyelerinin yapacağı puanlama saat 19.00’a kadar sürecek. Saat 19.30’da yenilecek olan akşam yemeğinin ardından ise ödül törenine geçilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre klasik otomobiller imal edildiği ülkelere göre kategorilere ayrılıp her kategorinin birincileri ve ikincileri ödül almaya hak kazanacak. Genel Klasmanda ise ilk üç araç ödül alacak. Geceye katılacak olan klasik araç sahipleri için açık büfe akşam yemeği ve gece boyunca sınırsız Efes Pilsen Bira ikramının olacağı da belirtildi.

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