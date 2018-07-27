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Klasikler Baldöken Parkı’nda slalom yapacak

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, 2018 yılı Slalom Şampiyonası’nın ikinci yarışı, 1 Ağustos Çarşamba günü Girne’deki Baldöken Oto Parkı’nda yapılıyor

Klasikler Baldöken Parkı’nda slalom yapacak
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organize ettiği 2018 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası ikinci yarışı, 1 Ağustos 2018 Çarşamba akşamı saat 19.00’da, Girne Baldöken Oto Parkı’nda yapılıyor.

Araçların motor hacimlerine göre 5 kategori üzerinden yapılan şampiyonada ayrıca bayanlar kategorisi ve Turing kategorisi de bulunuyor. Slalom Şampiyonası’na 1 katsayı üzerinden puan verecek olan yarış aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2018 Ralli Şampiyonası’na da 10 puan verecek. Girne Belediyesi ana sponsorluğunda yapılacak olan yarışın iletişim sponsorluğunu ise KKTC Telsim üstlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre katılım ücreti 30 Türk Lirası olarak belirtilirken, son kayıt tarihinin 30 Temmuz Pazartesi olduğu açıklandı.

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