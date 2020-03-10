Klasikler 2020 sezonunu açtı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2020 sezonunu, eski başkanlarından merhum Said Muhyi anısına geleneksel olarak düzenlenen etkinlikle açtı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) sezonu geçtiğimiz Pazar günü “8.Said Muhyi Anı Etkinliği” ile açtı.

70’in üzerinde ekibin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik, kulübün kurucularından ve eski başkanlarından merhum Said Muhyi anısına düzenlendi. Sekizincisi gerçekleştirilen etkinlik bu yıl define avcılığı formatıyla yapıldı.

Pazar sabah saat 10.00’da Lefkoşa Ortaköy’de bulunan Said Muhyi Ltd. önünden verilen start ile başlayan etkinlikte ekipler ilk önce Lefkoşa’da yer alan, fotoğraflarla ip uçları verilen 2 hazineyi buldular. Daha sonra Güzelyurt ve Cengizköy’deki hedefleri de bulan ekipler Lapta’da bulunan Le ChateauLambousaHotel’de finiş gördüler. Burada yenilen öğle yemeğinin ardından plaket verme törenine geçildi.

Sosyal sorumluluk projelerine her zaman önem ve veren ve bu konuda örnek olan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, farkındalık yaratmak maksadıyla Kıbrıs Türk MS Derneği yöneticilerini ve Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile mücadele komisyonu başkanı Hasan Karaokçu’yu da etkinliğe davet etti.