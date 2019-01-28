Klasikçilerin onur gecesi yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli ve Cyprus Wireless Slalom Şampiyonaları’nın ödül töreni ve yıl sonu balosu yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli ve Cyprus Wireless Slalom Şampiyonaları’nın ödül töreni ve yıl sonu balosu yapıldı.

Lefkoşa SOS Çocuk Köyü Derneği yanındaki Paradise Park’ta yapılacak baloda şampiyonlar ödüllerine kavuştu. Yoğun geçen faaliyet takviminde 2018 sezonunda Ali-Pembe Kelebek çifti, 2016 sezonu şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyerek, genel klasmanda hem pilotlarda hem de co-pilotlarda 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nı zirvede tamamlayarak, şampiyon olmuştu. Çekişmeli geçen sezonun sonunda genel klasmanda pilotlarda ikincilik Talmaç Başkaya’nın, üçüncülük İsmet Tufan’ın; Co-pilotlarda ise genel klasmanda ikincilik Ayşe Kiprit Tufan’ın, üçüncülükte ise Buket Başkaya’nın olmuştu. Bu yıl ilk kez organize edilen, Cyprus Wireless ana sponsorluğundaki slalom şampiyonasında usta pilot Aykut Sokullu üç yarışta da rakiplerine şans tanımayarak genel klasmanı üçte üç birincilikle tamamlamıştı. İkincilikte Coşkun Gürel, üçüncülükte ise en yakın rakibini bir puan farkla geçen Erdoğan Aşık yer almıştı. Şampiyonların ödüllerine kavuştuğu gece, İnci Moreket’in müzikleriyle şenlendi. Yemeğin ardından Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla ödül töreni yapıldı.