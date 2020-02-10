Klasikçilerin muhteşem töreni

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası ve Cyprus Wireless Slalom Şampiyonası ödül töreni yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası ve Cyprus Wireless Slalom Şampiyonası ödül töreni ve yıl sonu balosu yapıldı.

Paradise Park’ta gerçekleştirilen baloda, 2019 klasik otomobil sezonundaki 11 faaliyet sonunda başarı elde edenlere kupaları verildi. Baloya, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı, Tomofil Dergisi Baskı Sponsoru İRM Dijital Baskı Ltd. Direktörü Sertaç Komşuoğlu, KTSYD başkanı Burhan Gürkan, KTKOD üyeleri ile klasik severler katıldı.

Balo gecesinde, ülkemizin ilk ve tek klasik otomobil dergisi olan “Tomofil”in beşinci sayısı da klasik severlerle buluştu. gecenin sunumu ise Yaşar Köroğlu üstlendi.

KTKOD, 2019 sezonunda 5 klasik otomobil rallisi, bir gezi, bir festival, bir hazine avcılığı ve üç ayaktan oluşan slalom yarışlarında toplam bin 57 klasik araca hizmet verdi.

“2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nda ödül alanlar şöyle:

Genel Klasman (pilot-co-pilot):1.Halil Erhan(şampiyon)-Pembe Kelebek(şampiyon);2.İsmet Tufan-Ayşe Tufan;3.Ali Kelebek-Gizem Erhan

G Kategorisi (pilot-co-pilot): 1. Murat Osmanoğlu-Safiye Osmanoğlu; 2. Salih Ünüvar-Sultan Köroğlu; 3. Talmaç Başkaya İpek Ünüvar.

F Kategorisi (pilot-co-pilot):1. Coşkun Gürel-Bedia Tekin;2. Tolga Tekin-Yeşim Gümüşok;3. Olgun Bıçak-Yonca Çeliker.

E Kategorisi (pilot-co-pilot): 1. Hasan Rüstemoğlu-Alev Rüstemoğlu; 2. Bülent Evsal-Su Evsal; 3. Kemal Zongu-Hüsniye Zongu.

Kadınlar Kategorisi: 1. Fatoş Arca;2. İpek Coşkuner;3. Ziba Tosun.

Turing Kategorisi (pilot-co-pilot):1. Uğur Buhara-Filiz Buhara;2. Cevdet Boğaçhan-Sinem Boğaçhan; 3. Uğur Selçuklu-Behice Selçuklu.

Çiftler Kategorisi: 1. Vehit Denizer-Berrin Denizer;2. Fehim Selçuklu-Bahar Selçuklu; 3. Hakkı Yorgancı-İsmihan Yorgancı.

VW Beetle Kategorisi: 1. DoğcanKalkanel-ÇizemKalkanel;2. Doğuş Yücedağ-Fatoş Yücedağ;3. Ali Soykan-Kübra Soykan.