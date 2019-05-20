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Klasikçilerimiz Samsun’daydı

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ekibi Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı için düzenlenen etkinliklere katıldı

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Klasikçilerimiz Samsun’daydı
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Dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ekibi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı için düzenlenen etkinliklerde de yer aldı.

1 Haziran’da Kuzey Kıbrıs’ta sona erecek ralli, 11 Mayıs’ta Almanya’dan başlayıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan geçip Türkiye’ye ulaştı. 

Ankara’dan KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü’nün katıldığı törenle uğurlanan ralliciler, Samsun’da 100. yıl coşkusuna ortak oldu. Ralliciler Gürcistan’ın Batum şehrine gitmek için Samsun’dan yola çıktılar. Ralli, Gürcistan ve İran’dan geçip tekrar Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinden devam edecek ve Kuzey Kıbrıs’ta son bulacak.

Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne Limanı’na gelecek ve rallinin son dört günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.

Ralliye Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik ve Görkem Sofuoğlu katılıyor. 

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