Klasik Slalom Şampiyonası başlıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, ''Cyprus Wireless Solutions '' ana sponsorluğunda, Klasik Otomobil Slalom Şampiyonasını'' yine gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, ''Cyprus Wireless Solutions '' ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, 2018 yılında 3 ayak üzerinden gerçekleştirdiği ''Klasik Otomobil Slalom Şampiyonasını'' yine gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) bu yılki şampiyonanın ilk ayağını 28 Haziran Cuma gecesi düzenleyecek.

Ülkemizin dört bir yanından gelen onlarca klasik araçla bir festival havasında gerçekleştirilen heyecan ve adrenalin dolu şampiyona, yine Lefkoşa Cemsa Karting Tesislerinde, gerçekleşecek. 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasına ait bahar faaliyetlerinin ardından yarış , #yollardadeğilpistlerdehızyap sloganı ile başlanılacak Yaz faaliyetlerinin de ilki olacak.

2018 yılındaki üç yarıştan oluşan şampiyona oldukça ses getirmiş ve büyük takdir toplamıştı. Toplamda 272 klasik araca ev sahipliği yapan 2018 sezonunda, bu yıl da birbirinden değerli klasik araçların ve usta pilotların katılımı ile yine heyecan yaşanacak.

Üç ayaktan oluşacak olan şampiyonada toplanacak puanlar neticesinde yıl sonu gerçekleşecek olan Şampiyona Balosunda hem genel klasmanda hem de alt kategorilerde ilk üç sırayı alanlar kupalarına kavuşacak. Ayrıca başarı elde eden yarışmacılara da Cyprus Wireless'den süpriz hediyeler takdim edilecek.

Organizasyona katılım için ' dernek üyelik ' şartı aranmayacak. 25 yaşını doldurmuş araçların katılımı ile gerçekleşecek olan geceye rekor katılım bekleniyor. Detaylı bilgi ve katılım için 0533 855 77 99 no'lu telefondan bilgi alınabilir.