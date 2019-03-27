KKTOK’ta tek aday Kişmir

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu olağan genel kurulu, bu akşam Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tesislerinde gerçekleştirilecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Olağan Genel Kurulu bu akşam saat 18:30’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tesislerinde gerçekleştirilecek.

Olağan kurul öncesi mevcut başkan Tigin Kişmir başkanlık için tek başvuru yapan kişi oldu.

2003 – 2004 yılında ve 2016 ylından bu yana kuruma başkanlık yapan Tigin Kişmir mevcut yönetiminde küçük değişikler yaparak yola devam etmek için üyelerden onay isteyecek. Genel kurul sonrası 2019 sezonu ile ilgili gelişmeler ve kurallardaki değişiklikler sporculara aktarılacak mevcut kurallar ve uygulanan yöntemlerle ilgili sporculardan görüş alınacak.