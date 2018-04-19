KKTOK’ta eğitim zamanı

KKTOK, 2018 sezonu öncesi eğitim seminerlerinin ilkini gerçekleştirirken, seminere 62 gözetmen katıldı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu(KKTOK), 2018 sezonu öncesi eğitim semineri düzenledi.

3 etaplık bir eğitim süreci planlayan KKTOK yönetimi, ilk eğitim çalışmasını 17 Nisan Salı akşamı KTSYD binasında gerçekleştirdi. 4 saate yakım süren eğitime 62 gözetmen katılırken, gözetmenlere, motorsporları anlatılırken, acil durumlarda yapılması gerekenler aktarıldı.

KKTOK başkanı Tigin Kişmir 'in açılış konuşmasıyla başlayan eğitimde, KKTOK üst düzey yöneticileri, hazırlamış oldukları eğitimleri, gözetmenlere sundular .

Gözetmenler ayrıca eğitimin yanında Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Rauf Denktaş ve tecrübeli pilot Yusuf Cambaz ile de motorsporları söyleşisi gerçekleştirdiler. Eğitim seminerlerinin 2. etap çalışması Mayıs ayında gerçekleştirilecek .