KKTOK yönetiminden bir ilk

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun ilk dergisi olacak olan 'RALLİ' 'nin ilk sayısı bu akşam gerçekleştirilecek olan "Şampiyonlar gecesinde" tanıtılacak

Tigin Kişmir başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetimi bir ilke imza atarak dergi hazırlattı. Kurumun ilk dergisi olacak olan 'RALLİ' 'nin ilk sayısı bu akşam gerçekleştirilecek olan "Şampiyonlar gecesinde" tanıtılacak.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, 2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası, 2018 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve 2019 Polaris Kış Kupası ödülleri bu akşam veriliyor. The Paradise Park'ta saat 19.00'da gerçekleşecek ödül töreninde sezonun dereceye giren ekipleri ödüllerini alacak.