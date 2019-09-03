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KKTOK WRC görevine hazır

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KKTOK WRC görevine hazır
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2019 Dünya Ralli Şampiyonası 11. ayağı olacak olan Rally Turkey yine Marmaris'te düzenlenecek.

Dünyanın en önemli motorspor organizasyonlarından olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye ayağını milyonlarca insan takip edecek. Geçtiğimiz yıl Rally Turkey in şehir içi etaplarında sorumluluk alan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ekibi bu yıl da yine rallinin açılış ve kapanış etapları olacak olan Şehir İçi Özel etabı ve Power Stage etaplarında görev yapacak.

Tigin Kişmir ve Canben Özpaşa'nın etap sorumluluğunu üstleneceği büyük organizasyon için KKTOK kafilesi 40 kişilik ekibi ile geçtiğimiz akşam son eğitim ve toplantılarını gerçekleştirdi. Ekip 5 Eylül Perşembe günü Marmaris’e doğru yola çıkacak.

Türkiye Ralli Şampiyonasındaki başarılı temsilcilerimiz Deniz Fahri ve Bora Manyera - Cem Çerkez ikilisi de WRC2 kayıtları ile Dünya Ralli Şampiyonasında start alacaklar.

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