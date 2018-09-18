KKTOK'un WRC gururu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Tigin Kişmir başkanlığındaki ekiple Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı olan "Rally Turkey'de aldıkları görevleri başarıyla tamamlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadılar. KKTOK sportif direktörü Canben Özpaşa, "WRC yarışının içinde olmak ve görevlerimizi başarıyla yapmak hayallerimizin ötesiydi." açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) gözetmen ekibi, Marmaris'te yapılan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı olan "Rally Turkey'de" görev almış ve SS Marmaris'te (Power Stage) Dünyaca ünlü pilotlara "Recce Startı" vermişlerdi.

Özpaşa: WRC’de olmak hayallerimizin ötesiydi

Bir ilke imza atan Tigin Kişmir başkanlığındaki KKTOK, WRC'de Kıbrıslı Türkler'in ilk kez görev almasını sağlamıştı. Şehir içi etabı ve Power Stage etaplarını en iyi şekilde yapan ve takdir alan KKTOKWorkteam sorumlusu ve KKTOK sportif direktörü Canben Özpaşa, Rally Turkey sonrasında şu açıklamayı yaptı:

"Sene 2013. Tigin Kişmir bize bir cümle kullanmış ve "Bu ekiple 1 gün WRC bile yaparız." demişti. Bunu başarmak için çok çalışmamız lazımdı. Öyle de yaptığımıza inanırım. Çünkü 1 WRC yarışının içinde olmak, hayallerimizin ötesiydi.

2018 yılı olmuş 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen Dünya Ralli Şampiyonası'nda görev alacağımızı öğrendiğimizde bugünü iple çektik. Rally Turkey'de görevimiz olan Şehir içi etabı ve Power Stage etaplarını en iyi şekilde yapmaya çalıştık.

Heyecanımızı kelimelerle gerçekten anlatamadık. Buradan bir kez daha tüm KKTOK ekibimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Ambargolar içinde büyüdüğümüz ülkemizi. sınırları aşarak temsil edebildiysek ne mutlu bize. Bize bu görevi veren TOSFED'e çok teşekkür ederiz."