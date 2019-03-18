KKTOK Oscarları sahiplerini buldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen şampiyonalarda başarılı olanlar ödüllerini aldılar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, 2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası, 2018 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve 2019 Polaris Kış Kupası ödülleri sahiplerini buldu.

Kişmir: İlklerin yaşandığı bir yıl oldu

16 Mart Cumartesi akşamı Lefkoşa’da bulunan The Paradise Park’ta saat 19.00’da gerçekleşen ödül töreninde sezon sonu dereceye giren ekipler ödüllerini aldı. Gecede konuşan KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, 2018 yılının herkes için çok güzel bir sezon olduğunu belirterek, tüm sporcular ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kişmir, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu açısından ilklerin yaşandığı bir sezon olduğunun altını da çizerek, Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin 2018 yılında bir katsayı puan ile doğrudan Türkiye Ralli Şampiyonası’nda yerini aldığını kaydetti.

1-2-3 Haziran 2018 tarihinde Gülgün Süt Ürünleri sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz bu büyük organizasyonumuz ile 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası içerisinde en iyi organizasyon ödülüne layık görüldük. 14-15-16 Eylül 2018 tarihinde bu kez Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu görevlisi olarak Dünya Ralli Şampiyonası gibi bir alanda 3 özel etap sorumluluğu ile, ki bu etaplardan biri şehir içi diğeri ise power stage gibi dünyadaki tüm ralli ve otomobil tutkunlarının gözlerinin üzerinde olduğu, etaplar ile tüm dünyada canlı yayında izlendik. KKTOK’un Marmaris’te tasarlayıp çizdiği seyirci etabının FİA’dan alınan onay ile şampiyonanın ilk etabı olarak kullanılmasından ayrıca gurur duyduklarını da kaydeden Kişmir, organize edilen powestage’in ise rallinin son etabı olarak geçildiğini söyledi.

Kişmir sözlerine şöyle son verdi:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlerin hazırladığı etabı izlemesi, bizler için tarifi olmaz gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Sizlere KKTOK’nin bu başarılarını anlatmak istememin sebebi, geçmişten günümüze devraldığımız bayrağı nerelere yükselttiğimizin göstergesidir. Sizlerin karşısında, neredeyse 300 kişilik bir ekibin sesi, gözü, yüzü olarak bulunuyorum. Kazanılmış bu başarı, sevgi, saygı ve birlikteliğimizi takım ruhuna yansıtmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda 1975 yılında attıkları sağlam temellerle, bizlerin önünü açan ve bu günlere gelebilmemize vesile olan efsane isimlere teşekkür ederim. Sponsorlarımız olduğu sürece böylesine büyük organizasyonları hayata geçirebiliriz. Bizlere inanıp yanımızda oldukları için sonsuz teşekkür ederiz.

Ödül gecesinde 2018 Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner-Ömer Topçu, 2018 Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener, 2018 Sprint Şampiyonu Mustafa Bulutoğluları–İbrahim Kara ve 2019 Polaris Kış Kupası Şampiyonu Edim Macila-Eser Harper kupalarını aldılar.