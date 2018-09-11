KKTOK, Marmaris'e çıkarma yaptı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) gözetmen ekibi, Marmaris'te yapılacak olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı olan "Rally Turkey'de" görev almak üzere Marmaris'e gittiler. Etap sorumlusu olan KKTOK başkanı Tigin Kişmir ve ekibi ise SS Marmaris'te (Power Stage) Dünyaca ünlü pilotlara "Recce Startı" verdiler.
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