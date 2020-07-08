KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor

Tigin Kişmir, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına Limasol Sigorta Rallisi başlayacaklarını ve rallide 25 aracın yarışacağını açıkladı. Yarışla ilgili düzenlenen basın toplantısında KKTOK ile Limasol Sigorta arasında iş birliği protokolü imzalandı

Geleneksel olarak düzenlenen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, bu yıl ikinci kez Limasol Sigorta Rallisi olarak gerçekleşecek. Ralli, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Lefkoşa Surlariçi'nde Uray Sokak'ta bulunan Papa Bar ve Canteen Sandwich Bar önünden start alacak.

Start seremonisinin ardından Nethouse Cemsa SSS etabında çift kalkış ile devam edecek olan Limasol Sigorta Rallisi'nde, 25 araç start alacak.

Konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenlendi. Basın Toplantısına, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, kurum Asbaşkanı Mahmut Sezinler, Sportif Direktör Canben Özpaşa, Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker ve şampiyonada 1 kapı numarasıyla yarışacak olan Fikri Macila katıldı.

Kişmir: Çok özledik

İlk konuşmayı yapan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Tigin Kişmir, uzun bir süre ara verdiklerini ve yarışmaları çok özlediklerini ifade ederek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Limasol Sigorta organizasyonu ile şampiyonaya başlayacaklarını bildirdi.

Küresel salgın dolayısıyla takvimin çok sıkışık olduğunu belirten Kişmir, bu yıl için çok fazla yarış da planlanmadığını sözlerine ekledi. Kişmir, Limasol Sigorta ile başlamanın kendileri için gurur verici bir olay olduğunu da ifade ederek, ilk organizasyonu Limasol Sigorta gibi bir kurumla yapmanın kendileri için önemine değindi.

Kişmir sözlerine "Limasol Sigorta'nın tüm yöneticilerine teşekkür ederim. Umarım güzel bir sezon olur. Sorunsuz şekilde şampiyonamızı tamamlarız" diyerek son verdi.

Asker: Güvenli sürüş, tüm yollarda olmalı

Limasol Sigorta Müdürü Genel Müdürü Birtan Asker ise açıklamasında, ülke olarak kötü günler geçildiğini ve şampiyonanın insanlara rahatlama getirmesinin umulduğunu söyledi.

Asker sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Limasol Sigorta olarak her zaman güvenli sürüşün yanındayız. Geçen sene de yarışa bu sloganla sponsor olmuştuk. Güvenli sürüş, tüm yollarda olmalı. Hobi olarak hızı seven insanların, trafikte değil de, özel etaplarda hız tutkularını tatmin etmelerini diliyoruz. Herhangi bir kaza ve ölüm olmasın. Temasta bulunduğumuz kişilere tavsiyemiz, trafiğe saygılı sürüştür."

KKTOK tarafından kendilerine böyle bir teklif gelince düşünmeden kabul ettiklerini de ifade eden Asker, bu yıl şampiyonanın ikincisinin gerçekleştiğini, bunun gelenekselleşmesi için de Limasol Sigorta olarak imkânlar el verdiğince bu yarışın yanında olacaklarını ifade etti.

Asker, bu şampiyonayı bir sosyal hizmet olarak gördüklerini de belirterek, ana kuruluş, Limasol Türk Kooperatifi Bankası'nın da sosyal sorumluluk projelerinde her zaman var olduğunu hatırlattı.

Sezinler: İki değerli marka bu şampiyonada birleşti

KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler, geçen yıl ilk kez Limasol Sigorta'nın finansörlüğünde bu yarışı düzenlediklerini hatırlatarak, "Birtan Asker'den bu yılki yarışa da sponsor olma sözünü almıştık, ve bu yıl kendilerine ziyarete gittiğimizde bizleri kırmadılar ve ikiletmeden kabul ettiler.

Geçen seneki katkıdan daha fazla katkı sağlayarak, ilk yarışta, sezon başlangıcında bize finansör oldular. Limasol Sigorta'ya çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Tozu toprağı özlemiştik"

Sezinler, iki değerli markanın birleşerek bu şampiyonanın gerçekleşeceğini de belirterek, bu hafta sonu çok güzel bir yarışın ortaya çıkacağını bildirdi.

Tozu toprağı çok özlediklerini de belirten Sezinler, Olağanüstü koşullardan geçilen bu günlerde, dünyanın birçok yerinde spor faaliyetlerinin ötelendiğini, ancak ülkemizde Covid-19 ile ilgili iyi sonuçlar alınması ile normale dönme yolunda adımlar atıldığını kaydetti.

Sezinler sözlerine şöyle son verdi:

"Mini bir şampiyona olacak ama kilometreyi uzun tutarak yine şampiyonanın kilometre ayağı tamamlanmış olacak. Bu sene Avrupa Şampiyonası da takvimde var. Aksilik olmazsa şampiyona yine yapılacak. Biz de bu ayaktan birini teşkil edeceğiz. ERC'nin Kıbrıs'ta olma ihtimali ve Kuzey Kıbrıs ayağı olma ihtimali yüksektir."

Macila: Yarışmayı çok özledik

Limasol Sigorta Rallisi'nde 1 kapı numarasıyla start alacak olan Fikri Macila ise uzun bir aradan sonra KKTOK ve Limasol Sigorta'nın düzenlediği organizasyon için yetkililere teşekkür ederek, yarışmayı çok özlediklerini, seyircinin de yarışları çok özlediğini belirtti.

Macila, "Hava çok sıcak, güzel bir yarış olacak. Kendi adımıza ilk kez R5 bir arabayla start alacağız. Bizim için de bir alışma olacak. Hedefimiz yarışı kazanmak. Tek sponsorla yarışıyoruz. Sponsorumuz nesdersan.com'a da teşekkür ederiz.

Yarışacak herkese başarılar dilerim. Organizasyona ve Limasol Sigorta'ya da teşekkür ederim. Skoda R5, bambaşka bir araba. Dünya standartlarında yarışılabilecek en iyi araçlardan biri. Hedefim şampiyonluk" diyerek sözlerine son verdi.

Özpaşa: Limasol Sigorta Ralisi’nde 25 araç start alacak

KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa ise gerçekleşecek olan Limasol Sigorta Rallisi ile ilgili basına bilgi verdi.

Özpaşa, Limasol Sigorta Rallisi'ne Lefkoşa Surlariçi'nde bulunan Uray Sokak'ta, Papa Bar ile Canteen Sandwich bar önünden start verileceğini ifade ederek, ilk aracın 18.30'da start alacağını bildirdi. Özpaşa, verilecek startın ardından Cemsa'da çift çıkışlı seyirci etabının ise saat 19.15'te gerçekleşeceğini belirtti.

Özpaşa açıklamasında şunları kaydetti:

"Limasol Sigorta Ralisi’nde 25 araç start alacak. Saat 19.15’de başlayacak olan Cemsa özel etabında drift şampiyonları Neu Drift TEAM’den Enver Haskasap, İbrahim Yücebaş, Akay Akbil, Ahmet Öksüzoğluları, Bekir Özsusuzlu, Tırmanma Kategorisi Şampiyonu Kemal Topçuoğlu, Slalom Şampiyonu Coşkun Gürel gibi iddialı isimler de yarışacak.

2 gün sürecek ve toplam 61 kilometrenin geçileceği Limasol Sigorta Rallisi’nde ise 14 ekip yarışacak. Rallide, eski Ralli Şampiyonlarından ve 2019 Sezonu ikincisi Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi, yeni araçları Skoda Fabia R5 ile start alacak. Sadık Bilgimer – Mustafa Kandır, Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem, Edim Macila-Güner Şevketoğlu gibi iddialı isimler de Limasol Sigorta Rallisinde start alacak.

12 Temmuz Pazar günü devam edecek Rallide ekipler sırasıyla Kanlıköy, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını ikişer kez geçip Limasol Bankası önünde finish görecekler. Kanlıköy ve Yılmazköy özel etaplarının 7’şer kilometresi aynı olacak ve bu etaplar Alayköy’de bulunan Alpet Benzin istasyonun 1 kilometre karşısından Zıplama Noktası ile takip edilebilecek. Alayköy Özel etabı ise Alayköy Sanayi bölgesinden izlenebilecek. Yarışın servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yanında bulunan toprak park yeri olarak belirlendi.

Yarış programı şöyle:

11 Temmuz Cumartesi

Start: 18.30

Cemsa: 19.15

12 Temmuz Pazar

Kanlıköy: 10.30

Kanlıköy 2: 11.20

Yılmazköy: 12.50

Yılmazköy: 12.40

Alayköy: 16.00

Alayköy 2: 16.45

Finish ve Ödül Töreni: 18.00