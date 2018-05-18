KKTOK, Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne hazırlanıyor

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi hazırlıklarında sona doğru gidilirken, gözetmenler 1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarış sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında eğitimden geçti

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği Gözetmen Eğitim Seminerleri devam ederken, gözetmenler 1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi hakkında bilgilendirilerek, yarış sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında eğitimden geçti.

Eğitimde sırasıyla, rallinin tanımı, Kuzey Kıbrıs Rallisi'nin tanıtımı ve yarışın güvenliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Gerçekleşen seminerde, itfaiye ekipleri uygulamalı olarak söndürme ve kurtarma eğitimleri verirken, Türkiye'den FIA onaylı eğitmenler de toplantıya katılarak, gözetmen adaylarının sorularını ve merak ettikleri detayları yanıtladı.

Özpaşa: KKTC tarihinde bir ilk olacak

KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa, "Önümüzde Kuzey Kıbrıs Rallisi var. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da ikinci yarışı olacak olan yarışın KKTC tarihinde bir ilk olacağını ve bunun çok önemli olduğunu kaydetti.

Ayverdi: Çok iyi bir yarış organize edileceğini düşünüyorum

Türkiye'den ülkemize gelerek KKTOK Semineri'ne destek veren FIA onaylı eğitmen Mahmut Ayverdi, Kıbrıs'ta inanılmaz bir ekip olduğunu ifade ederek, her sene yeni bireylerin yarışlara eklendiğini ve bunun çok iyi bir gelişme olduğunu kaydetti.

Ayverdi, çok iyi bir yarış organize edileceğine inandığını ifade ederek, gözetmenlerin bu sporun can alıcı yerinde durduğunu, direktöre doğrudan bilgi verilerek direktörlerin eli, ayağı ve gözü olduklarını belirtti.

Zilanlı: Kuralların tekrar edilmesi çok önemli

FIA onaylı eğitmen Harun Öcal Zilanlı ise yaptığı konuşmasında, dünyanın her yerinde geçerli olan yarış kuralların gözetmenlere tekrar edilmesinin çok önemli bir şey olduğunun altını çizerek, yapılan eğitimleri çok faydalı bulduğunu belirtti.

Zilanlı, "Özveriyle yarışı gerçekleştirmek için çalışıyorsunuz. Bundan çok memnunuz ve umarım kusursuz bir şekilde, sizin desteğinizle yarış gerçekleşecek. Biz şu anda ağırlıklı olarak güvenlik için çalışıyoruz" diyerek, kazasız belasız bir yarış için emek harcandığını da sözlerine ekledi.

Fahri: Kazanmayı hedefliyorum

Ülkemizi Türkiye Ralli Şampiyonası'nda temsil eden Deniz Fahri de eğitim seminerinde kısa bir söyleşi yaptı. Fahri, işini elinden geldiğince iyi yapmaya çalıştığını ifade ederek, KKTC'yi, Türkiye'de temsil etmeye çalıştığını ve Kıbrıs Rallisi'nin kendisi için en önemli ralli olduğunu kaydetti. Fahri, "Daha önce deplasman ve ev sahibi hikayesine pek anlam veremezdim ama Türkiye'deki deplasmanda yarışında, Kıbrıs'ta yarışmanın avantajını anladım. Çok heyecanlıyım. Siz de elinizden geldiğince özverili bir şekilde çalışıp her şeyin çok iyi gideceğini sağlayacağınızı düşünüyorum" diyerek, Kuzey Kıbrıs Rallisi'ni de kazanmayı hedeflediğini belirtti.