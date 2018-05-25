banner107
Devler Ligi’nde şampiyon belli oluyor
Devler Ligi’nde şampiyon belli oluyor
70 0
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
55 0
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
87 0
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
102 0
54 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
185 1
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
866 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
104 0
banner82
banner147

KKTOK harıl harıl ralliye hazırlanıyor

banner27

KKTOK harıl harıl ralliye hazırlanıyor
banner137

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu(KKTOK) tarafından organize edilen ve 1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi hazırlıklarında sona gelindi.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ralli öncesinde başlatmış olduğu eğitim çalışmaları geçtiğimiz akşam devam etti. Gerçekleşen eğitimle, saat gözetmenleri, ralli sırasında dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgilendirildi.

Bu arada Kuzey Kıbrıs Rallisi ile ilgili olarak 29 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Golden Tulip Hotel'de kahvaltılı bir basın toplantısı düzenlenecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.