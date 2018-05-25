KKTOK harıl harıl ralliye hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu(KKTOK) tarafından organize edilen ve 1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi hazırlıklarında sona gelindi.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ralli öncesinde başlatmış olduğu eğitim çalışmaları geçtiğimiz akşam devam etti. Gerçekleşen eğitimle, saat gözetmenleri, ralli sırasında dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgilendirildi.

Bu arada Kuzey Kıbrıs Rallisi ile ilgili olarak 29 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Golden Tulip Hotel'de kahvaltılı bir basın toplantısı düzenlenecek.